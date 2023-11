Lei lo lascia ma lui dopo 4 giorni le dà due testate al volto, paura per una 15enne

Siamo costretti, ancora una volta, a raccontare un grave episodio di violenza nei confronti di una donna a Pescara.

La vittima è una ragazzina di solo 15 anni che si è ritrovata in ospedale dopo che essere stata colpita in pieno volto dal suo ex ragazzo, un giovane poco più che maggiorenne.

La loro storia era iniziata pochi mesi fa, dopo essersi conosciuti a gennaio qualche settimana più tardi si erano messi insieme.

La loro storia però, dopo circa 8 mesi, è finita lo scorso 31 ottobre quando lei ha deciso di lasciarlo. Una situazione che sembrava essere stata accettata, d'altra parte si sa che in età così tenera le storie possono iniziare e finire senza tante implicazioni e conseguenze. E invece, dopo pochi giorni di apparente calma, il giovane avrebbe raggiunto la 15enne in via Rubicone nel quartiere di San Donato dove era insieme a una coppia di amici, una ragazza e un ragazzo. Il 18enne sarebbe giunto sul posto con un monopattino e senza proferire parola, le avrebbe assestato due violente testate in pieno volto per poi risalire sul monopattino e allontanarsi. La 15enne è rimasta stesa e subito dopo soccorsa dagli amici. Ma per la paura di quanto accaduto non ha voluto recarsi in pronto soccorso e in famiglia ha inizialmente detto di essere caduta per giustificare la tumefazione al volto. Solo il giorno seguente, anche grazie al racconto degli amici, la madre ha scoperto quanto successo. Così è stata accompagnata in pronto soccorso dove le è stata data una prognosi di 21 giorni per un trauma facciale con frattura dell'asse frontale, deviazione del setto nasale e un pollice lesionato. Martedì 7 novembre è stata sporta denuncia alla polizia che ora si occupa delle indagini del caso. Il ragazzo sarebbe ospitato in una casa famiglia.