Ritrovata la ragazza di 14 anni che era scomparsa da Silvi

È stata ritrovata la giovane di 14 anni che era scomparsa da Silvi Marina, gettando i propri parenti nell'apprensione. Nei giorni scorsi il caso di questa ragazza era finito anche in televisione, a "Chi l'ha visto?". È stata rintracciata dai carabinieri di Angera a Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese. Secondo quanto riferito, la minore si trovava a casa di un amico, conosciuto tempo fa in un'attività commerciale della costa teramana. Alla base di questa sua "fuga", dunque, potrebbero esserci state delle ragioni sentimentali.

Veronica era sparita da Silvi, dove vive con la mamma e i fratelli, mercoledì 2 marzo, quando la sua famiglia al risveglio non l'aveva più trovata in casa. La 14enne non era uscita dalla porta, ma si era allontanata dall'abitazione calandosi dal balcone del primo piano. I carabinieri di Silvi, su delega della pm Francesca Zani, avevano trasmesso le sue foto a tutte le caserme e a tutte le stazioni, sia quelle dei treni che quelle degli autobus. Alla fine, fortunatamente, la vicenda si è conclusa per il meglio.