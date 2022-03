Scomparsa da Silvi una ragazza di 14 anni, il caso a "Chi l'ha visto?"

Si chiama Veronica ed è una ragazza di 14 anni che è scomparsa da Silvi Marina dove vive con la mamma e i fratelli.

Di lei non si hanno più notizie dalla mattina di ieri, mercoledì 2 marzo, quando la sua famiglia al risveglio non l'ha più trovata in casa.

Non è uscita dalla porta ma si è allontanata calandosi dal balcone del primo piano.

Non ha con sé un cellulare né i documenti di riconoscimento. Potrebbe aver preso un treno o un pullman verso la provincia di Varese.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/02/Chi-lha-visto---Puntata-del-02032022-d6e12faf-20c1-4dc4-9e69-b8c8e1e94d34.html