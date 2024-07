Ragazza minorenne vestita trovata riversa in acqua tra gli scogli, trasportata in codice rosso in ospedale

Sarebbe stata trovata con i vestiti addosso e ormai priva di conoscenza riversa in acqua tra gli scogli davanti a una delle spiagge libere di viale della Riviera a Pescara.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di sabato 20 luglio, poco dopo le ore 14.

Tra gli scogli, con gli abiti addosso, una ragazza minorenne di 13 anni che era in compagnia di altri amici sulla spiaggia libera compresa tra Nettuno Beach e Il Pirata per passare un pomeriggio al mare.

La giovane era ormai già priva di conoscenza e aveva bevuto acqua dopo essere stata trascinata dalla corrente a causa del mare molto agitato. Un ragazzo (uno dei suoi amici), due bagnini presenti sul posto della Compagnia del Mare-Lifeguard e altri bagnanti l'hanno riportata a riva con un moscone sul quale hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiaca. Nel frattempo è stato allertato il 118. Riportata a riva, insieme ad altri sanitari che erano in spiaggia hanno continuato le manovre rianimatorie. I soccorritori giunti sul posto con l'ambulanza del mare della Life le hanno praticato per una decina di minuti le manovre di rianimazione riuscendo alla fine a liberare le vie respiratorie. La ragazza aveva bevuto molta acqua ed è stata salvata dalla morte per un soffio, la situazione è stata molto critica. Ottenuto il risultato sperato è stata accompagnata in codice rosso in ospedale per ulteriori accertamenti e per stabilizzare ulteriormente il precario stato di salute.

Da chiarire il motivo per il quale la ragazza sia entrata in acqua vestita. Sul posto sono intervenuti sia i militari della guardia costiera che gli agenti della polizia che si occupano degli accertamenti del caso.

«In giornate come queste», spiega Cristian Di Santo, presidente della Compagnia del Mare-Lifeguard, «vicino alle scogliere si formano delle correnti di risacca che tendono a portare al largo i bagnanti. Con queste condizioni consigliamo sempre di non oltrepassare gli scogli ma non sempre veniamo ascoltati».

Aggiornamento: La ragazzina non sarebbe più in pericolo di vita, in ospedale ha anche fornito le proprie generalità. Ha ancora dei versamenti di acqua ma sono in via di risoluzione.