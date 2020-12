Ragazza precipita dal quarto piano e finisce ricoverata in rianimazione. Si tratta di una 32enne che sarebbe caduta accidentalmente dal balcone dopo aver perso l’equilibrio. La giovane donna è caduta giù da un appartamento situato in via Candeloro, facendo un volo di oltre dieci metri.

Il fatto, stando a una prima ricostruzione, è avvenuto poco dopo la mezzanotte e sarebbe frutto non di un gesto volontario, ma di uno sfortunato incidente. Ad ogni modo, sull'episodio stanno adesso indagando i carabinieri. La 32enne è finita su una macchina in sosta riportando alcune lesioni. Soccorsa dal 118, è stata portata nell’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. La prognosi è riservata.