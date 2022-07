Ragazza picchiata in palestra, aperta un'inchiesta per lesioni

La Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta per lesioni personali nei confronti del 50enne di origine albanese da anni residente in città che ha aggredito e picchiato una ragazza di 21 anni, come testimoniato dalle telecamere di videosorveglianza, all'interno della palestra Audacia di via Lago Isoletta nella zona sud della città.

La 21enne, dopo la visita nel pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di 22 giorni per le lesioni subite.

Una prognosi che consente anche di far scattare la procedura per i reati da codice rosso, quelli inerenti la violenza contro le donne.

Delle indagini si occupano i carabinieri della locale Compagnia che hanno ascoltato il 50enne e acquisito le immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza. I militari dell'Arma sono stati presenti anche ieri, venerdì 29 luglio, nella struttura sportiva quando l'aggressore è tornato per riprendere il suo certificato medico visto che i proprietari della palestra non gradiscono più la sua presenza.