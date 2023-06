Sale sull'auto di un uomo per chiedere soldi ma al rifiuto gli ruba il portafoglio e fa acquisti in un bar, ragazza arrestata

Una ragazza è stata arrestata dalla polizia a Pescara nel tardo pomeriggio di venerdì 16 giugno per il reato di furto.

In base alla ricostruzione di quanto successo, la giovane, in via Tiburtina, dopo aver fermato una macchina con alla guida un uomo di 76 anni, sarebbe salita a bordo della vettura e avrebbe iniziato a chiedere del denaro.

Alla risposta negativa dell’uomo, la ragazza, prima di scendere dall’auto, avrebbe afferrato repentinamente il portafoglio che l’automobilista teneva sul cruscotto, senza che quest’ultimo si accorgesse di nulla.

Dopo essere ripartito, l’uomo, notata l’assenza del portafoglio, è tornato al punto di partenza, tentando di rintracciare la giovane, che nel frattempo era entrata in un bar e aveva effettuato acquisti utilizzando il bancomat presente nel portafoglio sottratto. Fortunatamente, in quel frangente, una volante stava transitando in zona e il derubato ha attirato quindi l’attenzione degli agenti a cui ha raccontato l’accaduto. La pattuglia, grazie alla descrizione della ragazza fornita dal malcapitato, in pochi minuti è riuscita a fermare la giovane, che è stata condotta in questura. Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti e proceduto alla sua identificazione, la donna è stata arrestata e condotta nella propria abitazione in attesa della convalida della misura precautelare adottata. Al termine dell'udienza di convalida il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Pescara.