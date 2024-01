Ragazza dà in escandescenze in un palazzo di Montesilvano e poi fugge in strada, inseguita dai carabinieri

Minuti di tensione e timore in un palazzo del quartiere Pp1 di Montesilvano intorno alle ore 5:30 della scorsa notte.

Urla e rumori molesti provenienti dal quinto piano di un edificio in via Portogallo hanno allertato i vicini di casa che hanno chiamato il 112.

Poco dopo su posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo di Montesilvano per cercare di calmare le acque ma la giovane donna, di nazionalità italiana, ha dato in escandescenze e sarebbe scappata giù di corsa per le scale gridando frasi senza grande senso logico.

I militari hanno dovuto inseguirla all'interno del residence e a nulla sono serviti i tentativi di rassicurarla. La donna sarebbe poi sfuggita al controllo dei carabinieri e avrebbe iniziato a correre all'impazzata lungo le strade della città. Dopo circa un'ora, i carabinieri sono riusciti a bloccarla, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto, sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata nel pronto soccorso di Pescara.