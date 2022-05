Ragazza pescarese cade dal monopattino lungo la via Verde a San Vito Chietino, ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 24 anni di Pescara è ricoverata in prognosi riservata in ospedale dopo essere caduta dal monopattino lungo la pista ciclopedonale di San Vito Chietino.

A causa della rovinosa caduta lungo la via Verde la giovane ha sbattuto con violenza la testa, come riferisce ChietiToday.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 sia con un'ambulanza che con l'elisoccorso.

Quest'ultimo ha caricato la 24enne per trasportarla nell'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata per un trauma cranico. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale.