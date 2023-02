Aveva con sé l'eroina, ragazza sorpresa in auto e arrestata lungo la via Tiburtina Valeria

Una ragazzi di 22 anni originaria del Chietino ma residente in provincia di Pescara è stata arrestata dalla polizia dopo un controllo lungo la via Tiburtina Valeria.

La giovane avrebbe avuto nell'automobile sulla quale viaggiava circa 100 grammi di sostanza stupefacente.

In particolare, un equipaggio della squadra volante ha proceduto al controllo della giovane che circolava sola a bordo di un veicolo.

Il comportamento della ragazza ha destato sospetti negli agenti inducendoli ad approfondire gli accertamenti che avrebbero portato al rinvenimento di due bustine di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo eroina. Per questo motivo i poliziotti hanno proceduto a perquisizione personale con conseguente rinvenimento della droga e di 500 euro euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, entrambi sottoposti a sequestro. Al termine delle attività, la giovane è stata arrestata e accompagnata nella casa circondariale di Chieti.

L'arresto deriva dai servizi straordinari di controllo del territorio decisi dal questore Luigi Liguori allo scopo di contrastare la criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati di natura predatoria, a quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, nonché per innalzare il livello di percezione della sicurezza. Questa mattina (lunedì 13 febbraio), il dispositivo composto da operatori della polizia della questura, della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Abruzzo, hanno operato a Pescara, in particolare nelle aree a maggiore densità di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, straniere e di etnia rom e in corrispondenza dell’area adiacente la stazione di Pescara Centrale e l’area di risulta.

Di seguito, i risultati conseguiti: 134 persone controllate di cui 34 cittadini extracomunitari, 70 veicoli controllati, 10, di cui 9 stranieri, le persone accompagnate in questura per identificazione e una persona denunciata.

A essere stato denunciato è un cittadino straniero extracomunitario, irregolare sul territorio e quindi inottemperante al disposto di cui all’articolo 10 bis del decreto legislativo 286/1998. Lo stesso è stato altresì munito di ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Un altro extracomunitario è stato munito di analogo ordine, mentre un terzo è stato accompagnato in un Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) ai fini del rimpatrio poiché destinatario di provvedimento di espulsione al quale non aveva ottemperato e con diversi precedenti di polizia a suo carico.