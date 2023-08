Sorpresa in centro con arnesi da scasso e monili in oro, arrestata ragazza destinataria di ordinanza di custodia in carcere

Una segnalazione pervenuta alla polizia indicava la presenza, nel pomeriggio di martedì 15 agosto, di due persone che si aggiravano con fare sospetto lungo le vie del centro di Pescara.

Sul posto è così intervenuta la squadra volante che ha rintracciato una donna e un uomo.

Sottoposti immediatamente a controllo, è emerso come i due fossero già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Gli accertamenti non si sono fermati e le ulteriori verifiche, svolte dagli agenti, avrebbero permesso di rinvenire, in possesso della 23enne, arnesi idonei allo scasso nonché monili in oro probabile provento di furti. La giovane, essendo priva di documenti, è stata sottoposta a rilievi foto dattiloscopici. Dall’analisi puntigliosa dei riscontri pervenuti, sarebbe emerso come la 23enne risultasse destinataria di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata in una struttura detentiva fuori regione.