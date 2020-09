Annuncia gesto estremo con un commento sulla nostra pagina Facebook, ragazza portata in ospedale dalle forze dell'ordine

Un commento sulla nostra pagina Facebook con il quale una ragazza di Pescara annunciava un giorno estremo per oggi, mercoledì 9 settembre, ha fatto scattare l'allarme ieri pomeriggio in città.

Il commento, nel quale veniva anche citato il sindaco Carlo Masci è arrivato al primo cittadino che ha deciso di avvisare l'assessore Adelchi Sulpizio per l'attivazione immediata dei Servizi Sociali del Comune.

Questo il messaggio della giovane:

«Cara città di Pescara, qui non ho trovato nessun posto fisso di lavoro perché quei lavori sono riservati solo ai raccomandati. Qui avere una casa dove non si respira muffa è impossibile, piuttosto preferisci lasciare un cantiere aperto da 20 ann invece di completarli e far vivere dignitosamente le persone. Inoltre il tuo primo cittadino, Carlo Masci, pensa a parlare di quel poco di Gabriele d'Annunzio invece di pensare ai reali problemi dei suoi cittadini. E per di più blocca le persone su Fb perché sono sincere nel dire la verità. Per tale motivo, dato che non ho nessun futuro in questa città, domani 9 settembre compierò un gesto estremo che Pescara ricorderà. Saluto con affetto il mio cane e prendetevi cura di lui quando non ci sarò. Addio città di Pescara».

Parole che oggettivamente hanno fatto preoccupare e a casa della ragazza sono andati prima la polizia municipale e poi gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno accompagnato in ambulanza la giovane in ospedale dove ha passato la notte. Questa mattina invece è stata ricevuta in Comune dai Sevizi Sociali ai quali avrebbe chiesto un lavoro e una casa popolare più accogliente di quella nella quale attualmente vive.