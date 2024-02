Morto il decano della politica pescarese Raffaele Delfino, aveva 92 anni

È morto Raffaele Delfino, decano della politica di Pescara, il prossimo 12 marzo avrebbe compiuto 93 anni.

Delfino è venuto a mancare nell'ospedale policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato.

È stato parlamentare per ben 5 legislature tra le fila del Movimento Sociale Italiano e della Democrazia Nazionale.

Nato nel capoluogo adriatico nel 1931 è stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1958, l'ultima nel 1979. Era dottore in Farmacia, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine professionale dal 1954 e magistrato della Corte dei Conti. È stato eletto sei volte consigliere comunale di Pescara dal 1956 al 1980 e poi, nuovamente, nei primi anni del 2000. Sul finire del 1976 è stato fra i promotori della scissione del Msi, che ha dato vita a Democrazia Nazionale, valutata dagli storici (Giuseppe Parlato, Francesco Perfetti, Alessandro Campi) un’anticipazione di Alleanza Nazionale. È stato anche Presidente in Abruzzo del Corecom, l’organo di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle comunicazioni del consiglio regionale.

L'ultimo saluto a Delfino verrà dato con il funerale che sarà celebrato nella chiesa del Mare alle ore 10 di mercoledì 21 febbraio.