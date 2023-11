Nessuna diffamazione via social nei confronti de La Rupe di Civitella Casanova: non luogo a procedere per sette attivisti

Il fatto non costituisce reato. Questa la formula con cui il tribunale di Pescara ha deciso il non luogo a procedere nei confronti di alcuni attivisti animalisti che avevano pubblicato commenti social piuttosto forti nei confronti del rifugio “La Rupe” di Civitella Casanova sfociata in una denuncia per diffamazione.

A confermarlo a IlPescara è l'avvocato della Lega del Cane, Michele Pezone che difendeva una delle sette persone chiamate in causa e contro cui dunque non ci sarà alcun processo.

Resterebbero fuori un paio di posizioni di chi ha deciso, spiega Pezone, di proseguire per altre vie, ma il dato che emerge è che comunque per i più la vicenda si può considerare conclusa. Le ragioni della decisione le si sapranno, ma la formula in sostanza dice che sì, quelle frasi anche pesanti sono state scritte, ma non costituiscono reato. Prima di queste, ricorda il legale, altre posizioni in fase d'indagine erano stata stralciate “perché si erano ritenuto sussistere gli estremi del diritto di cronaca”.

“Al giudice ho fatto presente che la vicenda di questo canile è tornata agli onori della cronaca allegando anche il verbale di un recente sopralluogo fatto dalle guardie zoofile nel corso del quale sono state documentate una serie di carenza”, spiega riferendosi al sopralluogo che alla stampa era stato comunicato dal consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che lì andò con i consiglieri comunali del partito e con i consiglieri comunali M5s. Nel corso della discussione è quindi stato rilevato che “queste espressioni fanno in parte del gergo quando si parla di strutture non ritenute da chi fa critica, idonee”. Parole come “lager” e “deportazione” giusto per citarne alcune.

Una vicenda che sarebbe stata anche oggetto di una certa confusione, spiega ancora il legale, perché la querela La Rupe “l'aveva fatta per una questione del tutto diversa rispetto al trasferimento dei cani”, spiega ricordando che già nel 2020 si parlava della chiusura del canile di via Raiale divenuta proprio in questi mesi realtà, e del trasferimento possibile proprio a Civitella.

I commenti che sarebbero dovuti entrare in un eventuale procedimento sarebbero stati quelli riferiti alla notizia apparsa sulla stampa in cui si parlava, continua Pezone, “di finanziamenti regionali concessi alla struttura per le visite delle scolaresche allo zoo che ha”. Cosa avvenuta ad aprile. “Ad agosto 2020 è venuta fuori la vicenda del trasferimento dei cani e sono stati allegati anche i commenti riferiti a quest'altra vicenda” che non avrebbe dunque avuto alcuna relazione con quella che aveva portato alla denuncia. Una differenza che lo stesso Pezone, come lui stesso riferisce, ha spiegato al giudice proprio nel corso dell'udienza del 28 novembre chiusasi con il non luogo a procedere.

Insomma la vicenda finisce qui per i sette attivisti e a commentare positivamente l'esito della vicenda, non senza un pizzico di polemica, sono stati tra gli altri la presidente della Lega del Cane di Pescara Paola Canonico con un video, gli Animalisti volontari Pescara con un post sulla loro pagina facebook e sempre sulla sua bacheca anche il consigliere comunale M5s Paolo Sola. “Questo è un giorno di vittoria - scrive -. Un giorno in cui, almeno per un attimo, possiamo distogliere il pensiero dalla vergognosa vicenda del canile di Pescara ed esultare perché giustizia è stata fatta. Oggi esultiamo, ma da domani, statene certi, torneremo a combattere per chi non può difendersi da solo”, conclude riferendosi agli imminenti trasferimenti dei cani di via Raiale che, questo è il dato certo, entro il 31 dicembre chiuderà.