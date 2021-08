Quarantaduenne trovato morto in auto a Picciano: indagano i carabinieri di Collecorvino

I militari della stazione di Collecorvino sono al lavoro per non pregiudicare nessuna pista investigativa sull'uomo trovato senza vita nella sua automobile

Indagini a tutto campo dei carabinieri della stazione di Collecorvino, guidati dal luogotenente Deidda, sulla morte di G.D.S., il 42enne trovato senza vita all'interno della sua automobile a Picciano. In particolare, i militari sono concentrati sull'ultimo girono in cui l'uomo è stato visto in vita, grazie alle testimonianze ed informazioni raccolte per risalire con esattezza al giorno del decesso e le compagnie da lui frequentate nelle ultime ore prima della morte.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare i primi referti dell'esame autoptico. Per ora non viene pregiudicata nessuna pista investigativa.