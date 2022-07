Provoca un grave incidente sull'asse attrezzato sotto l'effetto di droga e alcol: denunciato 22enne di Pianella

Aveva assunto droga e alcol e si è reso responsabile di un grave incidente sull'asse attrezzato: per questo dai carabinieri del Nor sezione radiomobile di Pescara, è stato deferito a piede libero un 22enne di Pianella e libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al primo luglio. Il giovane che viaggiava a bordo dell'auto intestata al padre, dopo aver superato un'altra automobile percorrendo la Ss 16 a forte velocità, nel rientrae nella corsia di destra ha speronato quella che la precedeva perdendo il controllo del mezzo finendo prima sul guard rail e ribaltandosi poi più volte. Anche gli occupanti dell'auto speronata hanno riportato lesioni e danni ingenti all'automobile.

Subito dopo l'incidente il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara dove è stato sottoposto alle cure mediche e gli accertamenti ematici a seguito dei quali è stato riscontrato un altissimo tasso alcolico e la positività all'uso di cannabis. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato alla prefettura.