Aule fredde per la mancanza del riscaldamento, protesta degli studenti dell'istituto Volta

Protesta degli studenti dell'istituto Volta di Pescara che sono scesi in massa nei cortili della scuola nella mattinata di martedì 1 marzo.

Il problema che denunciano i ragazzi è quello relativo alle aule fredde a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.

La temperature minima nelle aule dovrebbe essere di circa 18 gradi ma gli studenti denunciano temperature più basse.

Per questa ragione sono scesi nei cortili in segno di protesta e intonando dei cori per chiedere il giusto riscaldamento nel plesso scolastico.