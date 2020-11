Detiene in casa illegalmente 2 proiettili, denunciato dai carabinieri

Nuovi controlli nel rione Rancitelli a Pescara dove questa mattina all'alba, sabato 7 novembre, hanno operato i carabinieri del Norm (nucleo operativo radiomobile) con l'ausilio di unità cinofila del comando di Chieti.

I militari dell'Arma hanno denunciato a piede libero V. A. 33 anni, autista convivente già noto alle forze dell'ordine.

Al termine di operazioni di perquisizione nella sua casa si è scoperto come detenesse illegalmente 2 proiettili calibro 9x21 e circa 3 grammi di marijuana.

I militari dell'Arma hanno anche notificato a C. I., 38 anni, residente a Spoltore, nullafacente già noto alle forze dell'ordine, ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del tribunale ovvero il divieto di avvicinamento nei confronti di una coppia residente a Spoltore, per una distanza inferiore a duecento metri. Nel corso dell'intervento eseguito nella mattinata odierna sono state inoltre controllate 40 autovetture e 50 persone anche per il rispetto della normativa anti Covid-19 (Coronavirus).