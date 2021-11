Si è insediato a palazzo di giustizia il nuovo procuratore capo Bellelli

Si è insediato ufficialmente oggi 22 novembre, con la cerimonia di giuramento, il nuovo procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli. Alla cerimonia erano presenti i familiari e tutte le più alte cariche di pubbica sicurezza e i colleghi della Procura insieme al personale dell'ufficio come riporta Ansa. La carica era vacante da un anno per la messa in pensione del precedente responsabile della procura, e le funzioni erano state affidate al pm Anna Maria Mantini.

Nel suo breve discorso Bellelli di insediamento ha più volte citato la Costituzione come faro dell'attività della magistratura oltre a rimarcare il valore dell'impegno civile dell'azione di una procura. Bellelli per 6 anni ha guidato la procura di Sulmona dalla quale era arrivato proprio da Pescara, dove è stato sostituto procuratore per 20 anni. Presenti anche gli ex procuratori Pietro Mennini e Nicola Trifuoggi.