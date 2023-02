Il procuratore Bellelli sulla sentenza per Rigopiano: "Ha escluso disastro colposo e accuse più gravi"

«È un dato di fatto che sia stato cancellato il disastro colposo, non sussiste. La sentenza lo ha escluso, così come le accuse più gravi. Non sono state accolte le nostre richieste, se non in minima parte».

Parla così all'Adnkronos il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, commentando la sentenza del processo per la tragedia di Rigopiano.

Dentro all'albergo, travolto da una valanga nel 2018, morirono 29 persone mentre 11 furono i superstiti.

«Una sentenza in gran parte difforme dalle nostre conclusioni», ribadisce Bellelli, «la nostra posizione l'abbiamo espressa nel processo e sarà verosimilmente espressa in un atto di impugnazione, lette le motivazioni».