Rissa davanti a un locale della riviera: per i cinque protagonisti via al processo, a tre contestata la discriminazione razziale

Si sono resi tutti protagonisti di una rissa davanti a un noto locale della riviera di Pescara e oggi, giovedì 19 gennaio, sono comparsi davanti ai giudici per la prima udienza collegiale dopo il rinvio a giudizio.

In totale sono cinque, ma per tre di loro le accuse sono ben più pesanti.

Ai buttafuori del locale infatti, si contestano anche le lesioni gravi e la discriminazione razziale.

Il fatto risale al 21 luglio 2019 e secondo l'accusa i tre addetti alla sicurezza del locale, due dei quali senegalesi e difesi dall'avvocato Daniele D'Ortenzio con il terzo invece di nazionalità italiana, avrebbero impedito a due giovani di etnia rom di accedere al locale “perché zingari”. Questa la ragione, sempre secondo l'accusa, che avrebbe portato alla rissa sedata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine che li ha poi identificati. Rissa a seguito della quale uno dei due rom avrebbe riportato lesioni con una prognosi superiore ai 40 giorni configurando così il reato di lesioni gravi cui si aggiunge di “discriminazione razziale” contestato in sede di processo e riferito al motivo per cui ai due sarebbe stato vietato l'ingresso.

Una prima udienza quella svoltasi utile a depositare la documentazione messa insieme nel corso delle indagini, comprese immagini video e certificati medici. In aula si tornerà il 6 luglio quando a parlare saranno i testimoni dell'accusa e quelli della difesa secondo la quale la vicenda sarebbe andata diversamente. Sui fatti a decidere saranno i giudici che se dovessero riconoscere la colpevolezza e le aggravanti contestate, in particolare quella della discriminazione razziale, potrebbero infliggere pene molto severe agli imputati.