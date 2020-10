Processo Rigopiano, chiesto il pignoramento di un quinto dello stipendio dell’ex prefetto Provolo

Si tornerà in aula il prossimo 30 ottobre per l'udienza preliminare del processo relativo al disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola che provocò 29 vittime nel gennaio del 2017.

L'udienza odierna, venerdì 16 ottobre, davanti al Gup del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, è stata interrotta per un guasto al sistema audiovisivo che avrebbe dovuto permettere il collegamento con 5 aule.

Prima dell’interruzione, è stato però chiesto il pignoramento di un quinto dello stipendio dell’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’interruzione si è verificata poco dopo l’inizio della discussione sulle risultanze delle indagini difensive depositate nella scorsa udienza dai legali del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.