La Procura deposita appello contro la sentenza di primo grado del processo Rigopiano

La Procura di Pescara ha depositato l'appello contro la sentenza di primo grado del processo Rigopiano.

Come riporta l'AdnKronos, parliamo della tragedia che si è consumata il 18 gennaio 2017, a Farindola quando l’hotel Rigopiano fu letteralmente travolto da una valanga.

Le vittime di quella tragedia furono 29.

La Procura ha impugnato il verdetto, dello scorso 23 febbraio, emesso tra proteste e contestazioni dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea. Il gup (giudice per l'udienza preliminare) decise per 25 assoluzioni e 5 condanne. In primo grado sono stati condannati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, che ha avuto due anni e otto mesi di reclusione; il dirigente del settore viabilità della Provincia di Pescara, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio: per entrambi pena di 3 anni e 4 mesi; l’ex gestore dell’albergo, rappresentante della Gran Sasso Resort & Spa, Bruno Di Tommaso, che ha avuto sei mesi e l’autore della relazione tecnica su alcuni interventi effettuati nell’albergo, Giuseppe Gatto, condannato a 6 mesi.

La Procura, con il procuratore capo Giuseppe Bellelli e i sostituti Andrea Papalia e Anna Benigni, avevano chiesto invece 26 condanne, per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di carcere, e quattro assoluzioni. «Nessuna dichiarazione in merito. Avevamo annunciato ricorso e l'abbiamo fatto. Un dato oggettivo che vorrei chiarire è che abbiamo presentato appello per quelle posizioni per cui, durante il processo, abbiamo chiesto la condanna e invece sono arrivate assoluzioni: le motivazioni sono negli atti». Così all'Adnkronos il capo procuratore di Pescara, Giuseppe Bellelli, sul ricorso depositato contro la sentenza di primo grado sulla tragedia di Rigopiano.