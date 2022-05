Processo alla mafia nigeriana "Black Axe", imputati condannati per associazione mafiosa

Si è celebrata ieri, 16 maggio, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale de L'Aquila, Baldovino De Sensi, l'udienza conclusiva del processo alla mafia nigeriana dislocata in oltre 80 paesi del mondo, cosiddetta "Black Axe", a carico dei sei imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Dopo oltre 6 ore di udienza, tra requisitoria conclusiva del pubblico ministero e discussione del collegio difensivo e dopo circa 4 ore di camera di consiglio, è stata emessa la sentenza di primo grado nel processo con rito alternativo a carico di tutti gli imputati, con pene comprese tra i 5 e i 12 anni.

In particolare, tutti gli imputati, tra cui il vice capo dell’associazione, difeso dall'avvocato Carlotta Ludovici, sono stati condannati per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale a pene rispettivamente di 12 anni e 6 mesi, 8 anni, 6 anni, 5 anni e 4 mesi, 8 anni e 9 anni di reclusione. Oltre all'associazione di stampo mafioso, per alcuni di loro sono stati contestati i reati-fine relativi all'utilizzo di documenti falsi, truffe romantiche, truffe informatiche e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il gip ha ridotto l'entità delle pene detentive rispetto alle richieste avanzate dal sostituto procuratore in sede di requisitoria. L'udienza si è svolta in forma di videoconferenza, perché tutti gli imputati sono detenuti in varie carceri dislocate sul territorio nazionale, per tutelare il loro diritto alla difesa, in quanto i soggetti in questione hanno voluto rendere dichiarazioni spontanee.

“È vero che le pene sono state ridotte nella loro entità, ma restiamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza per capire il ragionamento logico-giuridico che ha portato al riconoscimento dell'associazione mafiosa in capo a tutti gli imputati. Avverso la sentenza presenteremo rituale appello”, fa sapere l'avvocato Ludovici.