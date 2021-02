Chiesto il processo per Toto e i vertici di Strada dei Parchi per l'inchiesta sulla manutenzione dei viadotti

La procura dell'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore Carlo Toto e per altre tre persone ai vertici di Strada dei Parchi, la società che gestisce in concessione le autostrade A24 e A25 in Abruzzo. Oggi 3 febbraio si terrà l'udienza davanti al gup del tribunale per l'eventuale rinvio a giudizio.

L'inchiesta fa riferimento alle presunte gravi carenze strutturali e di manutenzione dei viadotti e ponti in particolare nel tratto che ricade sul territorio aquilano. I reati contestati, a vario titolo, sono attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo costruzioni o altri disastri dolosi, oltre a inadempienza nelle pubbliche forniture e inadempienza e frode nelle pubbliche forniture.