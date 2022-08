Problemi tecnici agli aerei per Tirana e Catania: centinaia di persone bloccate per ore in aeroporto

Due giorni da incubo per chi da Pescara doveva prendere ieri il volo per Tirana e oggi quello per Catania. Attese di oltre sei ore in aeroporto a causa di guasti tecnici ai due mezzi che dovevano portarli a destinazione. Nel primo caso a restare bloccati in aeroporto sono stati i passeggeri della compagnia Wizz Air, nel secondo quelli che dovevano prendere il volo Volotea per la città siciliana. Oltre sei le ore di attesa in entrambi i casi. Per chi doveva imbarcarsi oggi un'attesa doppia. E' infatti prima dovuto arrivare un tecnico della compagnia, che non si trova a Pescara, per verificare il problema. Poi hanno dovuto attendere il mezzo sostitutivo per poter finalmente partire.

Tantissimi i disagi tra chi ha perso le coincidenze, chi le prenotazioni, chi appuntamenti di lavoro e così via. Una situazione non prevedibile, spiega il presidente della Saga Vittorio Catone che comprende le difficoltà dei passeggeri e anche i momenti di tensione che inevitabilmente, in entrambi i casi, si sono creati. La Saga, da parte sua, ha offerto dei buoni pasto ai malcapitati. Un gesto che non può di certo ripagarli dei danni subiti, ma che vuole almeno essere un segno di vicinanza viste le difficoltà vissute.

"D'altra parte - sottolinea Catone - in caso di problemi tecnici come avvenuto purtroppo in questi due casi, è importante fare tutti i controlli, sorpattutto per ragioni di sicurezza". Danni incalcolabili per le persone, ma anche per le compagnie per le quali, aggiunge, "episodi come questi rappresentano un vero disastro. A causa del ritardo del volo per Tirana altri due voli da lì sono stati cancellati”, riferisce.

La speranza è che non si ripetano più situazioni simili dato che per l'aeroporto questo è anche un anno record, ma purtroppo prevederlo è impossibile.