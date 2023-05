Inconvenienti tecnici sulla ferrovia Adriatica, disagi e ritardi alla stazione di Pescara

Giornata nera, quella di martedì 30 maggio, per chi viaggia in treno sulla linea ferroviaria adriatica. Lungo la Ancona-Pescara, infatti, la circolazione è rallentata dalle ore 13:55, in prossimità di Giulianova, per un inconveniente tecnico, con importanti effetti sulla mobilità: secondo quanto fa sapere Trenitalia, infatti, si registrano rallentamenti fino a 30 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della propriaa stazione è sufficiente cliccare qui. Problemi si registrano anche sulla tratta Bari-Pescara: dalle ore 13:20, infatti, la circolazione è rallentata per un guasto a Giovinazzo. I convogli Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. È in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare la normalità.