Finestre rotte e infiltrazioni d'acqua al liceo Misticoni-Bellisario, la preside: "La Provincia è a conoscenza del problema"

Morgan Adducchio, rappresentante della consulta provinciale degli studenti del liceo artistico coreutico musicale Misticoni-Bellisario, ci scrive per lamentare alcune problematiche presenti da tempo nelle tre sedi della scuola e che si sarebbero acuite la scorsa settimana, in occasione della giornata di forte pioggia registratasi il 22 novembre.

"Si è manifestata una confusione generale legata ai disagi per il maltempo", spiega il giovane. "Le numerose deficienze strutturali della mia scuola (come quelle di altre scuole del Pescarese) hanno peggiorato la situazione: acqua che trapelava dai soffitti, prese elettriche bagnate dalla pioggia, finestre rotte mai riparate etc. Questi fatti non possono assolutamente essere lasciati al caso: noi studenti ci siamo stancati di abitare un ambiente scolastico precario e pericoloso".

Interpellata da IlPescara.it, la dirigente scolastica Raffaella Cocco fa sapere che "le segnalazioni delle situazioni di criticità, corredate anche da foto, sono state opportunamente inoltrate alla Provincia, ente deputato alla manutenzione degli edifici scolastici. Peraltro le problematiche (finestre e infiltrazioni) erano già state segnalate da tempo e con le piogge si sono ripresentate. Sono state di nuovo segnalate in questa occasione".

Il giorno successivo al diluvio del 22 novembre, spiega la professoressa Cocco, "sono state fatte le ispezioni dai tecnici della Provincia e dai vigili del fuoco per valutare le necessarie manutenzioni. I vigili del fuoco non hanno ravvisato pericoli, ma solo necessità delle manutenzioni di routine. Il riscaldamento nella sede Bellisario è stato regolarmente ripristinato e dipendeva da un disservizio dell'ente gestore del gas, non dipendente dalla scuola. Le attività didattiche si svolgono con regolarità", conclude la preside.