In sei mesi nel Pescarese 253 arresti e oltre 60 chili di droga sequestrati: il bilancio dell'attività delle forze dell'ordine

Nei primi sei mesi del 2024 sono stati 253 gli arresti sul territorio Pescarese, 56 delle quali per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti per un totale di oltre 60 chili di droga sequestrata.

Questo solo uno degli aspetti del bilancio stilato in prefettura dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che è stata anche l'occasione per fare il punto sulle attività da implementare, come ad esempio quelle connesse al decoro pubblico con più illuminazione e maggiore videosorveglianza soprattutto nelle aree verdi e lungo la riviera, e per annunciare un ulteriore incremento dei controlli nel capoluogo adriatico e in particolare intorno alle stazioni ferroviarie, sulla riviera e nei parchi grazie alle 33 unità di rinforzo assegnate dal ministero dell'Interno per la stagione estiva.

Gli ultimi dati: tra fine giugno e i primi di luglio arresti e sequestri di droga

Un bilancio cui si aggiungono anche i risultati ottenuti dalle forze dell'ordine nelle prime settimane di luglio con le operazioni “alto impatto” e quelli frutto dei 14 servizi straordinari messi in campo da polizia, gdf e carabinieri tra il 24 giugno e il 6 luglio (tre interforze).

Nel primo caso il bilancio è di 16,5 chili di sostanze stupefacenti sequestrate, l'arresto di 4 persone da parte della polizia; l'arresto di 5 trafficanti di droga sull'asse Roma-Pescara a opera delle fiamme gialle e, grazie al comando pro vicinale dei carabinieri che ha operato in supporto ai Ros, allo smantellamento di una organizzazione internazionale dedita alla produzione e al traffico di droghe, nonché per il rintraccio in Germania di una pericolosa latitante, condannata a 18 anni di reclusione, ora in attesa di estradizione.

Nel secondo i servizi straordinari che hanno visto l'impiego di 120 unità e 48 pattuglie oltre a 81 rinforzi, hanno portato all'identificazione di 1.459 persone, il controllo di 663 veicolo, l'attuazione di 90 posti di controllo, 18 esercizi commerciali controllati, il sequestro di 74mila 908 articoli sequestrati perché non conformi alle norme di sicurezza; tre persone segnalate al prefetto; due arresti e una denuncia e 623,45 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Tutti i numeri del primo semestre 2024: il bilancio stilato in prefettura

Tornando al bilancio semestrale (dal primo gennaio al 30 giugno) le persone identificate sono state 50mila 891, i veicoli controllati 33mila 649 con 949 posti di controllo attuati. Ai 253 arrestati si aggiungono le 641 persone denunciate e la non conformità in materia di sicurezza di 436mila 677 prodotti con, nell'ambito dei controlli specifici, 5 persone denunciate e 8 segnalate alla camera di commercio. Le multe per infrazioni al codice della strada sono state 884.

Per i reati legati allo spaccio dal primo gennaio al 30 giugno ai 56 arresti si aggiungono invece 92 denunce e 149 persone segnalate. Per quanto riguarda i sequestri la quantità più grande ha riguardato l'hashish con quasi 27 chili sequestrati. Segue l'eroina con oltre 17 chili e mezzo di droga sequestrata; quindi la marijuana (oltre 14 chili sequestrati), la cocaina (oltre un chilo) e le sostanze sintetiche (755 grammi circa). Numeri cui si aggiungono le 26 piante di cannabis sequestrate e 6,3 unità di droghe sintetiche.

Più illuminazione e videosorveglianza sulla riviera e nei parchi: le raccomandazioni del prefetto

Nel corso dell'incontro il prefetto Flavio Ferdani, in stretto raccordo con il sindaco di Pescara, ha posto l’accento sull’importanza di mantenere alta l’attenzione anche sulla tematica del decoro urbano, con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato alla gestione della sicurezza e garantire una migliore sostenibilità delle periferie, come ampiamente rimarcato nei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sempre il prefetto ha rimarcato l'utilità di implementare i sistemi di illuminazione di videosorveglianza soprattutto sul lungomare e delle aree verdi puntando oltre che sulla repressione anche sulla prevenzione ad esempio anche eliminando i manufatti abusivi che possono rendere complessi gli interventi delle forze di polizia e diventare luoghi in cui dedicarsi ad attività illecite. Una convinzione che si è fatta ancor più significativa dopo il tragico omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso nel parco Baden Powell il 23 giugno e per il cui assassinio sono indagati due minori.

Parlando dei maggiori controlli che ci saranno con l'arrivo delle 33 unità di rinforzo, Ferdani si è soffermato anche sul dialogo avviato dalla 1uestura con le associazioni del settore dell'intrattenimento e degli istituti di vigilanza, al fine di individuare più incisive misure dirette, da un lato, a favorire una radicata cultura della legalità, in particolare nelle giovani generazioni che compongono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e, dall’altro, di anticipare la soglia di tutela della pubblica e privata incolumità all’interno e nei dintorni di tali esercizi. Un tema su cui, era stato già annunciato, sarà anche sottoscritto un protocollo d'intesa.

Su questo fronte il prefetto ha quindi ricordato le iniziative messe in campo insieme a magistratura, attività civili e militari, enti locali e sindacati a cominciare dal protocollo d'intesa per la legalità nell'ambito della Zes della Regione Abruzzo- Area Industriale di Manoppello al fine di proteggere il tessuto economico sano dai tentativi di infiltrazione criminale; la sottoscrizione Protocollo con l’Abi finalizzato ad aumentare la cooperazione informativa tra gli istituti di credito e le forze di polizia nonché la consapevolezza della clientela; l’attuazione del progetto formativo sul fenomeno della violenza di genere, a cura della procura della Repubblica di Pescara e rivolto agli operatori delle forze dell'ordine che per primi entrano in contatto con le vittime

Fragili e giovani: i protocolli d'intesa per garantire loro sicurezza e dare consapevolezza

Quindi la sottoscrizione del p rotocollo d’intesa inerente al “Controllo di Vicinato” con i sindaci dei Comuni di Montesilvano, Spoltore, Abbateggio, Alanno, Cepagatti, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca e Turrivalignani, cui si uniranno altri Comuni che hanno già manifestato il loro interesse, nell’ottica di valorizzare ulteriormente moduli di sicurezza partecipata ed accrescere il senso di comunità dei cittadini; la predisposizione e divulgazione di due brochure, rispettivamente contro le truffe agli anziani e le truffe on-line, con il sostegno di procura della Repubblica di Pescara, forze di polizia e Poste Italiane, per sensibilizzare il senso di vicinanza sociale verso le persone fragili ed evitare che subiscano truffe lesive non solo sul piano materiale, ma anche sul piano psicologico tanto da ferirne la dignità rendendole profondamente vulnerabili; la sottoscrizione del protocollo d’intesa di educazione digitale con il Comune di Pescara, il tribunale per i minorenni di L’Aquila, la procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di L’Aquila e l’ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo, alla presenza di Don Coluccia, per consolidare utili percorsi di approfondimento tesi ad arginare i pericoli mediati e immediati di Internet tra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con la previsione di un ciclo di incontri nei quali esper ti qualificati potranno coltivare la equilibrata capacità di discernimento di adolescenti e pre-adolescenti tra influenze virtuali e vita reale.

L'importanza del novo Piano coordinato di controllo del territorio

Atti cui si aggiunge l'approvazione dopo 21 anni del nuovo Piano coordinato di controllo del territorio, che sostanzia un passaggio nodale nel complesso impianto di contrasto a qualsiasi forma di pericolosità e devianza sociale, tenuto conto della attrattività di Pescara nel contesto regionale ed adriatico, quantificabile approssimativamente in 115 mila vetture in ingresso, con una stima di circa 300 mila persone che quotidianamente raggiungono la città a fronte dei suoi 120 mila residenti circa. Il documento di pianificazione è strutturato così da assicurare un concorso omogeneo di polizia e carabinieri, permettendo una ottimizzazione delle risorse anche grazie alla rivisitazione ed all’aggiornamento dei siti sensibili.

All'incontro erano presenti, oltre al prefetto e il sindaco Carlo Masci, il procuratore della Repubblica di Pescara, il questore, il vicequestore vicario, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza e il comandante della polizia locale.