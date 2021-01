Il prefetto Di Vincenzo in visita al comando provinciale della guardia di finanza

Il prefetto di Pescara Di Vincenzo ha fatto visita nella mattinata odierna 20 gennaio al comando provinciale della guardia di finanza di Pescara. Di Vincenzo è stato accolto nella caserma Angelini, sede del comando provinciale, dal colonnello e comandante provinciale Grisorio assieme ad una rappresentanza dei vari reparti rispettando le norme anticovid per il cotnagio.

Al prefetto è stata illustrata l'organizzazione territoriale, logistica e operativa dei reparti, le caratteristiche socio economiche della circoscrizione che orientano le principali attività strategiche e operative dei finanzieri nel Pescarese. Dalla tutela delle entrare, alla tutela della spesa pubblica, passando per i reati contro la pubblica amministrazione, i traffici illeciti e le possibili infiltrazioni criminali nel tessuto economico.

A seguire il prefetto ha visitato la sala operativa provinciale, peculiare e unica nella regione poiché assomma le funzioni di comando, controllo e coordinamento sia del dispositivo delle pattuglie terrestri che del dispositivo aeronavale di stanza a Pescara, assicurandone la sinergica operatività.

Il prefetto ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle fiamme gialle e per il contributo che il corpo sta dando per il rispetto delle norme anticovid con i controlli serrati nelle aree sensibili della provincia e in tutte quelle zone dove è cruciale sorvegliare la sicurezza pubblica.

Il colonnello Grisorio ha ringraziato da parte del comando il Prefetto per la visita, assicurando la massima disponibilità per qualsiasi attività portata avanti dalla prefettura di Pescara, per garantire non solo il rispetto di tutte le norme attualmente in vigore ma anche per monitorare in questo difficile momento economico i tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali di altre Regione nel tessuto economico abruzzese.