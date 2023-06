Girano con coltelli e un pugnale a doppia lama in tasca: denunciate due persone

Fermati dai carabinieri e trovati in possesso di armi bianche, per due uomini è scattata la denuncia per porto abusivo di armi da taglio. Entrambi gli episodi, avvenuti in due punti diversi della città durante i controlli effettuati dai militari, si sono verificati mercoledì 21 giugno.

La denuncia è scattata per un uomo residente a Montesilvano (classe 1952) notato mentre camminava a piedi sulla statale 16. Fermato e controllato è stato trovato in possesso di due coltelli, uno dei quali a serramanico.

L'altro ad essere stato denunciato è invece un giovane di 27enne anni residente a Francavilla al Mare e fermato a Pescara in via Lago di Capestrano: i militari lo hanno trovato in possesso di un pugnale giapponese kunai, ovvero un arma bianca a doppia lama con la punta acuminata.

I due sono stati segnalati per violazione all'articolo 4 della legge 110/75 con cui si stabilisce che "senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche"