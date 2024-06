Tragico incidente a Francavilla al Mare, perde la vita Lorenzo Giangiacomo, ex portiere dello Spoltore Calcio

Tragico incidente stradale, nella notte, a Francavilla al Mare, in contrada Setteventi, così come riportato da ChietiToday. Lorenzo Giangiacomo, classe 1999, portiere, perde la vita nello schianto.

Ha giocato anche nello Spoltore Calcio in Eccellenza, dal 2018 al 2021. In base a una prima ricostruzione, il giovane, alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Paolucci, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Cresciuto nelle giovanili del Francavilla Calcio 1927, il 24enne è stato anche il portiere del Villa 2015 oltre che dello Spoltore.

Tanti i ricordi lasciati sui social in queste ore. Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato anche dalla sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo.

