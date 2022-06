Poliziotto in servizio a Pescara precipita dal terzo piano di una palazzina a Francavilla, ricoverato in gravi condizioni

Un uomo, un ispettore della polizia di 55 anni in servizio a Pescara, è caduto dal terzo piano di una palazzina a Francavilla al Mare ieri, domenica 19 giugno.

A causa del volo il 55enne è stato accompagnato, in gravi condizioni, nell'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, come riferisce ChietiToday.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri. Secondo la prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un gesto volontario.