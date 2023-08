Morta dopo più di un mese di ricovero la poliziotta abruzzese che alla guida dell'auto si era schiantata contro un camion

Ha combattuto tra la vita e la morte per più di un mese, ma alla fine purtroppo non ce l'ha fatta Piera Marinilli, la poliziotta di 54 anni che era rimasta vittima di un grave incidente lungo le strade abruzzesi lo scorso mese.

Come riporta l'agenzia LaPresse, è infatti deceduta alle ore 6:30 di lunedì 21 agosto.

La 54enne, poliziotta operativa nel commissariato di Sulmona, era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Era rimasta vittima di un incidente stradale il 4 luglio. Alla guida di una Lancia y, sulla strada statale 17, all'altezza dell'ex sede dell'Istituto agrario di Pratola Peligna, la donna è finita contro un mezzo pesante sulla corsia opposta di marcia. Le condizioni della donna erano apparse subito gravi. La poliziotta è stata soccorsa, trasportata in codice rosso al presidio ospedaliero del Santissima Annunziata di Sulmona e poi trasferita all'ospedale di Teramo. Dopo una serie di interventi chirurgici era stata trasferita in rianimazione all'ospedale dell'Aquila dove oggi è morta. Apprezzata e stimata dai colleghi, Marinilli viene ricordata come una poliziotta in gamba, una grande sportiva e una donna delicata.