Servizio straordinario della polizia da Manoppello a Passolanciano: il bilancio dei controlli

Servizio straordinario di controllo sul territorio da parte della polizia di Pescara nei comuni di Manoppello, Manoppello Scalo, Scafa, Lettomanoppello e in località Passolanciano. L'obiettivo dei controlli, svolti dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, reparto prevenzione crimine e squadra mobile è stato quello di contrastare la criminalità diffusa, soprattutto per quanto riguarda i reati predatori come furti e rapine, e verificare il rispetto delle normative anti contagio da Covid.

Sono stati effettuati 10 posti di controllo nelle vie di accesso ai comuni, identificate 104 persone, controllati 78 veicoli e 4 persone ristrette agli arresti domiciliari. Eseguita una perquisizione domiciliare. Denunciata per evasione una persona sottoposta agli arresti domiciliari che risultava assente dalla sua abitazione a Scafa.