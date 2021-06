Pneumatici tagliati dai vandali a Spoltore, residenti in rivolta [FOTO]

Pneumatici tagliati dai vandali a Spoltore, in via Del Castello, e ora i residenti sono in rivolta. Come riporta Spoltore Notizie, l'episodio di natura dolosa si è consumato, nottetempo, nel centro storico durante lo scorso weekend, quando qualcuno ha squarciato le gomme delle automobili parcheggiate.

“È chiaro che il danno è volontario, compiuto da qualcuno a cui le nostre macchine danno fastidio parcheggiate lì”, hanno raccontato a Spoltore Notizie le "vittime" di questo gesto. “Oltre alla nostra vettura ne è stata danneggiata un’altra che, guardacaso, era parcheggiata nella stessa area”.

Intanto è stata sporta alle autorità competenti una denuncia verso ignoti.