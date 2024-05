Una pistola rubata e carica nello scooter e droga in tasca trovati grazie al "fiuto" di Ghiom: 20enne arrestato [VIDEO]

Una pistola carica rubata nascosta nello scooter e hashish in tasca. Questo quello che i militari delle unità cinofile della guardia di finanza hanno trovato indosso e nel mezzo di un 20enne di Pescara fermato proprio a bordo dello scooter a Rancitelli durante l'attività di pattugliamento della zona.

Alla vista dei militari il giovane avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e così durante i controlli e all'aiuto del cane antidroga Ghiom, pastore tedesco di sei anni, hanno rinvenuto la droga e all'interno dello scooter una Beretta 6,35 rubata e completa di caricatore contenente una cartuccia e dunque pronta a fare fuoco. Arma che si è scoperto era stata rubata. È subito scattato il sequestro così come per i due telefoni cellulari trovato in suo possesso.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria locale il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, e segnalato come consumatore di droga alla prefettura con rischio di ritiro patente di guida e altri obblighi.