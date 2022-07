Pirateria audiovisiva e lavoro nero, scoperto un locale della movida non in regola [FOTO-VIDEO]

La Guardia di Finanza di Pescara continua a condurre l’operazione “Play the game” per il controllo economico del territorio contro i fenomeni illeciti tipici della stagione estiva. Questa volta l'attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su uno stabilimento balneare della movida, lungo la riviera pescarese, che in occasione di un evento avrebbe effettuato riproduzioni musicali abusive, violando pertanto il diritto d’autore.

Di conseguenza, sono stati sequestrati svariati dispositivi elettronici con decine di gigabyte di files musicali abusivamente duplicati e privi di autorizzazione per la riproduzione, con la contestuale denuncia di tre persone alla procura della Repubblica. Non solo. All’evento, a fronte di circa 500 persone presenti, sarebbero stati ufficialmente venduti poco più di un centinaio di biglietti d’ingresso, con un danno per l’erario di parecchie migliaia di euro. Infine sarebbe stato individuato un lavoratore in nero, mentre diverse posizioni dubbie sono al vaglio degli investigatori.

L'appello di Caputo: “Segnalateci i casi di mala movida”

“Con la stagione estiva e con il sensibile aumento delle presenze di turisti abbiamo deciso di potenziare il nostro presidio sul rispetto delle regole, con l’avvio del piano d’azione ‘Play the game’, focalizzando l’attenzione investigativa in particolar modo sui fenomeni illeciti tipici di questo periodo dell’anno”, afferma il comandante provinciale dei baschi verdi, colonnello Antonio Caputo.

“Si tratta di controlli rivolti anche ai locali e agli stabilimenti balneari, che in questa stagione diventano meta di migliaia di giovani e per questo il nostro livello di attenzione deve essere costantemente elevato per garantire una cornice di sicurezza economico-finanziaria adeguata. Nelle prossime settimane continueremo ad assicurare la nostra presenza mirata sui contesti per i quali le attività di intelligence fanno emergere i più gravi profili di rischio di illegalità; proprio in questa ottica faccio ancora una volta appello a segnalarci i casi di “mala movida” tramite il numero 117 a disposizione di tutti, 24 ore su 24 e sette giorni su sette”, conclude Caputo.