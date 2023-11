Un grosso pino spezzato dalla forza del vento nella zona del lungomare nord [FOTO]

Il forte vento di bora della notte dell'altro ieri, ha provocato danni anche nella pineta litoranea sopravvissuta, tra il lungomare nord di Pescara e la spiaggia, all’altezza della pinetina Pinalba.

Come segnala l'architetto Giuseppe Di Giampietro, «un grosso, pinus pinea, con tronco alla base superiore al metro di diametro, altezza verticale del tronco nudo di oltre 10 metri e una folta chioma superiore, è stato spaccato dalla forza del vento, che forse ha fatto leva sulla folta chioma isolata in alto, con “effetto vela”».

Poi Di Giampietro spiega come le radici abbiano tenuto. «Ma lo spacco iniziale a un metro dal colletto, che si è poi aperto fino alla base, e le buone condizioni di tronco e rami, indicano una enorme forza di momento flettente esercitata dal vento sulla alta chioma non ripartita su rami e vegetazione intermedia, forse a causa del diradamento della pineta litoranea e delle inidonee potature di rami e chiome intermedie, con una configurazione finale dell’albero “a scopa”, con tronco alto e nudo e vegetazione a ombrello solo in alto, esposta alla forza del vento, che fa leva e spinge in alto per spaccare alla base».

Questo spiega ancora Di Giampietro: «Le ottime condizioni fisiologiche dell’albero sono documentate dall’abbondante resina che trasuda dalle parti tagliate, “come sangue di arti recisi”. Anche le radici sono ben ammorsate nella sabbia. La tragedia è forse il frutto delle errate potature dei rami intermedi, di “pulizia” dell’albero. Gli alberi caduti vanno subito ripiantati. Va lasciata la configurazione naturale delle piante con minori potature possibili. La conservazione della massa verde distribuita su tutte le altezze, dalla base alle sommità degli alberi, aiutano a ripartire la forza del vento. I giganti non rimangono isolati ma svettano su una folla verde di alberi che si piegano, ma non si spezzano al vento».