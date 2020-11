Morto Pino Monacelli, confratello fondatore ed ex governatore della Misericordia di Alanno

È morto Pino Monacelli, confratello fondatore e storico governatore della Misericordia di Alanno dove viveva.

Monacelli era molto conosciuto nel mondo delle Misericordie nel quale era da sempre attivo.

Considerata una gran bella persona è deceduto in ospedale dove era ricoverato. Lascia 2 figli. uno dei quali fa l'autista nella postazione medicalizzata di Scafa.

«La Misericordia di Pescara», si legge in una condivisione su Facebook, «esprime le più sentite condoglianze ai famigliari ed ai confratelli della Misericordia di Alanno per la scomparsa del Confratello Pino Monacelli storico governatore e fondatore della stessa e grande punto di riferimento delle Misericordie.... Che la terra ti sia lieve».

«Tutta la Misericordia di Scafa», si legge in un'altra condivisione, «porge le sue più sentite condoglianze alla sorella confraternita di Misericordia città di Alanno, per la perdita del confratello ed ex governatore Pino Monacelli, grande uomo e grande fratello: "Che Dio te ne renda merito". Un abbraccio a tutti».

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 12 novembre, alle ore 15:30 nella chiesa di Alanno scalo.