Paura tra via Patini e viale Scarfoglio per un grande pino crollato in strada [FOTO]

Paura all'incrocio tra via Teofilo Patini e viale Edoardo Scarfoglio nella zona della pineta di Pescara dove un grande pino è improvvisamente crollato.

L'albero, alto diversi metri, è venuto giù intorno alle ore 8:30 di martedì 16 maggio.

Tronco e chioma hanno completamente invaso la carreggiata direzione nord di viale Scarfoglio interrompendo così la circolazione stradale.

Sul posto si reso necessario l'intervento sia degli agenti della polizia locale, che si sono occupati di gestire la viabilità, e i vigili del fuoco che hanno tagliato e rimosso il pino. Per fortuna non sono segnalati ripercussioni per veicoli e persone.