Grosso pino crolla sulla strada a Santa Teresa di Spoltore [FOTO]

Paura ieri (8 ottobre) a Santa Teresa di Spoltore per un grosso pino che è crollato sulla strada. Il fatto, come riporta Spoltore Notizie, si è verificato in via Rastelli e, per fortuna, non si sono registrati feriti anche perché l'albero è caduto intorno alle ore 6.30, quando nessuno passava da quelle parti.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti della polizia locale di Spoltore e una squadra dei vigili del fuoco di Pescara per mettere in sicurezza l'area e liberare la carreggiata. Sono state necessarie diverse ore di lavoro prima di riuscire a ripristinare una situazione di normalità. È poi intervenuta la Spoltore Servizi per rimuovere il pino e portarlo via.