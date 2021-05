A Picciano una cerimonia per la riconsegna dei calici rubati nella chiesa della Beata Vergine Maria del Soccorso

Alle 11 di domani domenica 9 maggio, dopo la santa messa ci sarà la cerimonia di riconsegna ufficiale dei calici rubati nella chiesa della Beata Vergine Maria del Soccorso di Picciano. Saranno presenti i rappresentanti dei carabinieri che con l'aliquota radiomobile nel mese di aprile aveva rinvenuto il materiale sacro trafugato, durante una perquisizione.

Presente anche il sindaco di Picciano. I calici erano nascosti in un'abitazione di Montesilvano e i militari li avevano recuperati durante un blitz alla ricerca di stupefacente, a carico di un 35enne del posto che non aveva saputo dare giustificazione per il possesso degli oggetti sacri.