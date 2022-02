Picchiato e rapinato all'uscita di un locale in via Marco Polo, uomo di 43 anni finisce in ospedale

È stato prima picchiato e poi rapinato da 3 uomini all'uscita di un locale in via Marco Polo a Pescara nella notte tra domenica e lunedì scorsi.

Questo quanto raccontato da un poliziotto in aspettativa (ovvero attualmente fuori servizio) residente in provincia di Chieti quando si è presentato nel pronto soccorso dell'ospedale.

La vittima, un 43enne, è adesso ricoverato con 40 giorni di prognosi nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Il primo intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra volante, mentre su quanto accaduto sono in corso indagini da parte della squadra mobile, che ha ascoltato il 43enne che ha riferito di essere stato aggredito e malmenato da uomini di colore. Sono state acquisite le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada allo scopo di fare chiarezza su quanto successo e si cercano eventuali testimonianze.