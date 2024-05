Picchia la moglie davanti al figlio minorenne: denunciato e allontanato da casa

Quando gli agenti di polizia sono giunti sul posto la donna aveva evidenti segni di percosse: a picchiarla sarebbe stato il marito davanti al figlio minorenne. Per questo l'uomo, un 31enne,è stato allontanato da casa con apposita misura d'urgenza e denunciato in stato di libertà per maltrattamenti verso i familiari.

Questo quanto sarebbe avvenuto nella tarda mattina di mercoledì primo maggio in un'abitazione del centro. A chiamare la polizia è stata proprio la vittima che avrebbe riferito di essere stata malmenata dal compagno. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante cui la centrale operativa aveva fornito l'indirizzo.

La donna, riferisce la questura, era visibilmente scossa e aveva sul corpo i segni dei colpi che le sarebbero stati inferte davanti agli occhi del figlio.