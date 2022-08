Picchia e ferisce un giovane in piazza Primo Maggio dopo un diverbio: denunciato

Un giovane di 18 anni di nazionalità somala è rimasto ferito a segbuito di un'aggressione avvenuta in centro a Pescara. Ieri sera 26 agosto gli agenti della squadra volanti sono intervenuti in piazza Primo Maggio dove un ragazzo era stato malmenato da un suo connazionale.

Qui hanno scoperto che i due si conoscevano e fra loro era nato un diverbio. La vittima che presentava ferite sanguinanti sul volto e sulla gola, è stata trasportata in pronto soccorso per le cure del caso e giudicato guaribile in 5 giorni. Agli agenti ha fornito le informazioni per identificare e rintracciare l'aggressore, trovato a Montesilvano dove è residente. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.