Coltivano piante di marijuana a Roccamorice: arrestati dai carabinieri

Due trentenni italiani residenti a Roccamorice sono stati arrestati la notte del 20 luglio dai carabinieri di San Valentino in A.C. per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Durante i controlli attivi per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti, i militari hanno notato i due uomini mentre irrigavano piantine di marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari compiute nelle abitazioni hanno permesso di rinvenire altro stupefacente, ovvero hashish e marijuana. Posti ai domiciliari, sono in attesa dell'udienza di convalida.