Rubate le piante di bambù recentemente messe a dimora in via Chieti [FOTO]

Furto in via Chieti a Pescara dove sono state rubate le piante di bambù che di recente erano state messe a dimora nelle aiuole.

A segnalarlo è il vicesindaco e assessore al Verde Pubblico, Gianni Santilli: «Con sconcerto e disappunto abbiamo dovuto riscontrare che purtroppo le piante di bambù messe a dimora in via Chieti sono state rubate».

Santilli, che dopo la segnalazione si è recato subito sul posto insieme al funzionario comunale responsabile del verde pubblico Mario Caudullo, fatica a nascondere l’amarezza e il disappunto per l’accaduto.

«Avevamo disposto la messa a dimora un paio di settimane fa, nell’ambito di un progetto di riqualificazione ambientale della zona, e le scelte degli esperti avevano portato a dare un tocco estetico accattivante», ricorda Santilli, «purtroppo qualcuno ha pensato di portarsi via una decina di piante di bambù. Al di là del danno economico, che comunque esiste per le casse comunali, resta la triste constatazione dello sfregio a un bene pubblico, quindi a disposizione di tutti. Purtroppo non è la prima volta che accade: si ricorderanno persino le asportazioni dei fiori posizionati nelle aiuole del centro per abbellirlo e dare un segnale di cura della città. Questi episodi purtroppo vanificano gli sforzi quotidiani per la cura e l’immagine di Pescara».

Così conclude Santilli: «Ho dato disposizioni al direttore ai lavori, l’agronomo Nicola Tavano, di sporgere formale denuncia, e confido nelle telecamere posizionate in zona affinché le forze dell’ordine identifichino al più presto i responsabili del furto che è un’offesa a tutta la cittadinanza».