Creano piantagione di marijuana a San Valentino in Abruzzo Citeriore, arrestati due giovani pescaresi

Due giovani di Pescara di 23 e 22 anni sono stati tratti in arresto dai carabinieri del Nor (nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Popoli insieme a quelli della Stazione di Scafa per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a coltivare marjuana.

L’operazione di polizia giudiziaria è stata realizzata nell’ambito delle attività di contrasto ai reati connessi con il traffico di sostanze stupefacenti nel corso delle quali durante la stagione estiva sono stati intensificati i controlli in aree rurali allo scopo di individuare piantagioni di marjuana occultate tra la fitta vegetazione che caratterizza le colline pescaresi.

Proprio tale attività ha permesso ai carabinieri di individuare un terreno sito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore in cui vi era una piccola piantagione di marijuana composta da piante alte circa 2 metri.

Mentre i carabinieri erano in procinto di delimitare l’area sono sopraggiunti due giovani successivamente identificati in un 23enne e un 22enne che, non avvedendosi della loro presenza, hanno avviato le operazioni di irrigazione della piantagione regolando un sistema automatico appositamente predisposto. I carabinieri hanno così deciso di bloccare i due ragazzi i quali sono stati accompagnati in caserma. Successivamente gli stessi sono stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Nella giornata odierna l’arresto veniva convalidato dal tribunale di Pescara e i due ragazzi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.