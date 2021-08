Piantagione di marijuana scoperta dai carabinieri a Loreto Aprutino: arrestato un giovane

I militari della stazione di Collecorvino hanno sequestrato 8 piante di marijuana coltivate in contrada Schizzetto da un giovane del posto

Un 30enne di Loreto Aprutino è stato arrestato dai carabinieri di Collecorvino per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri 11 agosto, i militari infatti sono intervenuti in contrada Schizzetto dove era segnalata la presenza di una piantagione di marijuana. Dopo aver effettuato un servizio di osservazione hanno arrestato il 30enne in flagranza di reato, con 8 piante di marijuana alte circa 1,60 metri.

Nella perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 39 grammi di marijuana e due bottiglie contenenti rispettivamente 75 ml di ideato di canapa e 100 ml di olio di canapa e un distillatore. L'arresto è stato convalidato e il giovane è tornato in libertà.